Nilden Bektaş Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Kadın olmanın zorluklarına işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, kadınların birçok görevi yerine getirdikten sonra etkinliğe katıldığına dikkat çekti.

Nilden Bektaş Erhürman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tüm yıl boyunca kadınla ilgili konuşulanların bu hafta boyunca daha ayrıntılı konuşulacağını ifade etti.

8 Mart’ın mücadele ve anma günü olduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, fabrika işçisi kadınların, kadın eşitliği için yaktıkları meşalenin yandığını ve kadın haklarının konuşulmaya devam edildiğini vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadın erkek eşitliği konusunda kat edilmesi gereken mesafeler bulunduğunu aktaran Nilden Bektaş Erhürman, kadın ile erkeğin birbirine yardımcı ve dayanışma içinde olması gerektiğini kaydetti.

Kadının; siyasette, yerel yönetimlerde, kooperatiflerde, iş hayatında ve her alanda yer alması gerektiğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, kadın sayısının her alanda artmasını diledi.

Ülkede 5 kadın kooperatifi bulunduğunu ve hepsiyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Kooperatifler, kadının emeğini ekonomiye kazandırıyorlar. Kadını, sosyal hayata katıyorlar, kadının kendini iyi hissetmesi için uğraşıyorlar. Ekonomiye güç katıyorlar. El işi ve yemeklerle Kıbrıs Kültürünün zenginliğini hatırlatıyorlar.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaptığı çalışmalarda eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın büyük destek verdiğine işaret ederek, kendisinin de sosyal ve çevre konularında önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. İncirli, konuşmasının devamında Kıbrıs Türk Kadınını uluslararası toplumda temsil ettiği için Nilden Bektaş Erhürman’a teşekkür etti.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de yaptığı konuşmada etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek, kadının olduğu her yerde başarı olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Deniz Solyalı bir sunum gerçekleştirdi.