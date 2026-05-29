Dışişleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis’in basına yansıyan ve adada sözde bir "fırsat penceresi" olduğu yönündeki açıklamaları, gerçeklerden çok uzak ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik içi boş bir algı operasyonundan ibarettir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin duruşu net ve sarsılmazdır. Kıbrıs Rum tarafı ise, Kıbrıs Türk halkını eşit bir ortak olarak görmeyen, adanın tek sahibi olduğunu iddia eden arkaik zihniyetini sürdürmektedir.

Yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca denenen ve Rum tarafının uzlaşmazlığı, maksimalist talepleri ve Kıbrıs Türk Halkı’nın özden gelen haklarını görmezden gelen yaklaşımı nedeniyle çöken model tamamen tükenmiştir. Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar beklemek zaman kaybından başka bir şey değildir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni fikirlerle gelinmesi hususunda taraflara çağrıda bulunması yönündeki talebi doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adada olası bir anlaşmanın sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ilgili tüm taraflarla paylaşmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edildiği takdirde yeni bir süreç mümkün olabilecektir.

Adada iki taraf arasında bir anlaşma ancak yan yana yaşayan iki bağımsız, egemen devletin varlığı ve bu gerçekliğin kabul edilmesiyle mümkündür.

BM Genel Sekreteri’nin görev süresi üzerinden, GKRY tarafından, suni bir zaman baskısı veya takvim yaratma çabaları Kıbrıs Türk tarafı için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Tüm tarafların bildiği gibi, müzakerelere başlanması konusunda herhangi bir zemin bulunmamaktadır. Dolayısıyla, GKRY’nin uluslararası camiayı müzakereler başlayacakmış gibi yanıltmaya çalışma çabaları gerçeklikten son derece uzaktır.

Bunun yanında, adadaki gerçekler de göz önünde bulundurularak, 60 yıldan fazla bir süredir Kıbrıs Türk Halkına uygulanan haksız ve gayrıyasal izolasyonun kaldırılması hususunda uluslararası toplumun süratle ve gecikmeden somut adımlar atması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle, adada ve bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir işbirliği ortamı yaratmaya kararlıdır."