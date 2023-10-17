Dışişleri Bakanlığı, Yiğitler-Pile yolunun yapımıyla ilgili gelinen aşama hakkında Kıbrıs Rum tarafından yapılan açıklamaların “yanlış” ve “çarpıtma” nitelikli olup, algı oluşturmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Açıklamada, sözkonusu bölgeye dair herhangi bir geri adım atılmadığını veya tavizde bulunulmadığına vurgu yapılarak, Kıbrıs Türk tarafının bölgeye dair haklı pozisyonunun korunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yiğitler-Pile yolunun yapımıyla ilgili gelinen aşama hakkında Kıbrıs Rum tarafından var olan durum hakkında gerçeklerle bağdaşmayan çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Söz konusu yanlış ve çarpıtma nitelikli açıklamaların algı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır.

Uzun yıllar boyunca Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapımına başlanan yolun inşasıyla ilgili olarak Ada’daki BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile yürütülen yoğun görüşmelerin ardından bir anlayış birliğine varıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Konuyu ilgisiz konularla pazarlık unsuru haline getirmeyi başaramayan Kıbrıs Rum liderliği varılan uzlaşıyı kendi zaferi gibi yansıtmaya ve BMBG’nin bölgedeki yetkisini ve hakimiyetini genişletmesine olanak tanıyan bir adım olarak sunmaya çalışmaktadır.

Söz konusu bölgeye dair herhangi bir geri adım atılmadığını ve/veya tavizde bulunulmadığını kamuoyumuzun hatırlamasında yarar vardır. Bölgeye dair haklı pozisyonumuzun korunduğunu bir kez daha vurgularız.

Bu mutabakattan rahatsızlık duyduğu aşikar olan Kıbrıs Rum tarafı, yalan-yanlış haberlerle algı yaratmak suretiyle projenin uygulanmasını sekteye uğratma çabası içerisindedir. Rum liderliği, bu sözde sızdırma haberlerle KKTC tarafını kışkırtıp, tepki vermesini sağlamaya çalışmaktadır. KKTC makamları, insancıl amaçlarla gecikmiş bir ihtiyacın karşılanması dışında herhangi bir amaç gütmemektedir ve bu projenin en erken bir zamanda tamamlanması için yapıcı ve sağduyulu tutumunu sürdürmekte kararlıdır.

KKTC’nde bazı kesimlerin Kıbrıs Rum tarafının yaratmaya çalıştığı yanlış algıdan etkilenerek yaptıkları çeşitli açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Halen devam eden bir süreç sözkonusudur ve bazı unsurlar bu süreç içerisinde sonuçlandırılacaktır. Pile’nin statüsüne saygılı ve Pile’de yaşayan herkesin yararını gözeten adımlar atılmasına yapıcı bir anlayışla destek verilmeye devam edilecektir. Öte yandan, daha önce de birçok kez belirttiğimiz üzere, Kıbrıs’ta ara bölgeye ilişkin tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluk olup, bu zorunluluğa saygı gösterilmesinin de kararlı takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm tarafların sürece zarar veren açıklamalardan kaçınmaları yararlı olacaktır."