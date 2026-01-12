Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorların, yapılan değerlendirmeler sonucunda acil karaciğer nakli gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Oyuncunun tedavi süreci hastanede sürerken, sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele ediyor. Özkan’ın sağlık sorunlarının, geçmişte hızlı kilo verme sürecinde uyguladığı yanlış diyetler nedeniyle başladığı ve hastalığın zamanla üçüncü derece siroza ilerlediği iddia edilirken, durum 2023 yılından bu yana kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Özkan, Eylül 2025 civarında yaşadığı ani rahatsızlanma sonrası yoğun bakıma alınmış, yaklaşık 48 saatlik tedavinin ardından taburcu edilmişti. Bu süreçte karaciğer nakli için başvuru yapıldığı ancak sağlık kurulundan onay çıkmadığı öğrenildi. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, gönüllü donörlerin bulunduğunu ancak yapılan başvuruların reddedildiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Aralık 2025’te Konya’da görüntülenen Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli beklediği ve sağlık durumunun iyi olmadığı, belirgin şekilde halsiz göründüğü belirtilmişti.