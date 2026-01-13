İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılı sonlarından itibaren yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında,

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara “Kullanmak için uyuşturucu bulundurma”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma”, “yer temin etme”, “fuhuşa teşvik”, “fuhuşa aracılık” ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.