Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde yaşamını sonlandıran 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

“Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası”na dikkat çeken Emine Dizdarlı, “Alayköy’de gece kulübünde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın şüpheli ölümü toplumda infial ve vicdanlarda bazı soruların idare tarafından cevaplandırılması ihtiyacı doğurmuştur” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı, “Örneğin, ülkemizde kaç konsomatris vardır? Devlet eli ile Anastasia’ya verilen ön izin tarihinden 6 ay geçmiş midir? Konsomatris görev tanımında gece kulübünde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan bir kadın her hafta hastaneye (seks işçiliği/ seks köleliği yapmıyorsa) niye gidip ilgili birimden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor temin ediyor?” diye sordu.

Emine Dizdarlı, söz konusu yasaya göre her konsomatris için izin isteminde bulunan gece kulübü sahibinden veya işletmecisinden Muhaceret Dairesi’nde aylık asgari ücretin yüzde 10 oranında harç alındığını belirterek, “Devlet bu paraya mı muhtaçtır? İnsan hakları ve keza insan ticaretinin yapıldığı hususu devlet tarafından göz ardı edilerek konsomatrislerin başka yerde çalışmaları ve dolaşım hakları engellenmektedir. Devletin, konsomatrislerin zorla çalıştırılmalarına ses çıkarmaması büyük utançtır. Ceza Yasası’na göre fuhuş yapmak ve yaptırmak suçtur. Yine insan ticareti suç olmakla birlikte devletimiz gece kulüplerinde olan bitene göz yummakta ve kendi yasalarını çiğnemektedir” dedi.

Dizdarlı, “Devlet, denetleme yapamayacak durumdaysa, kendi yasaları tahtında çalıştırılan insanların güvenliğini sağlamaktan acizse, ülkemizde de suç olan insan ticaretine sebep olacak bir devinim içine girmişse, artık tek çare buraları kapatmaktır” açıklamasını yaptı.

Dizdarlı’nın “Anastasia’nın ölümünün düşündürdükleri” başlığı altında yaptığı açıklama şöyle:

“7/2000 sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’ndaki tefsire göre “Konsomatris” gece kulübünde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadındır.

Konsomatrislerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar mezkür yasanın 15’inci maddesinde yer almaktadır. Konsomatris çalıştıracak gece kulüplerinin Komisyondan izin alması gerekir. Komisyon şu üyelerden oluşmaktadır: İçişleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı (Başkan), İlgili ilçe Kaymakamı veya temsilcisi (Üye), Muhaceret Dairesi Müdürü (Üye), Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Müdürü veya temsilcisi (Üye), Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü (Üye), Çalışma Dairesi Müdürü (Üye) ve ilgili Belediye Müdürü veya İdare Amiri.

Gece Kulüplerinin çalıştıracağı konsomatris sayısı, gece kulübünün kapasitesi ile müşterilerine sunduğu imkânlar göz önünde bulundurularak Komisyonca belirlenir. Konsomatrislerin KKTC’ye giriş yapabilmesi için, gece kulübü sahibi veya işletmecisi, ön izin almak üzere Yabancıların Çalışma İzinleri Yasasının ön izinlerle ilgili kurallarına bakılmaksızın Muhaceret Dairesine başvurur. Muhaceret Dairesi başvuruları değerlendirir ve uygun bulması halinde başvuru sahibine ve Polis Genel Müdürlüğüne bildirir.

Ön izin alınarak ülkeye getirilen konsomatrislerin gece kulübünde çalışabilmesi için gece kulübü sahibi derhal Devlet Hastanesinin ilgili biriminde konsomatrislerin sağlık kontrollerini yaptırarak toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip olmadıklarını gösteren sağlık raporları ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca istenen diğer belgeleri temin ederek çalışma izni almak üzere çalışma işleri ile görevli Bakanlığa başvurur. Konsomatrislerin çalışma saatlerine ilişkin programın bir kopyası Komisyona iletilir.

Konsomatrisler, çalışma karnelerinde öngörülen gece kulübünden başka yerde çalıştırılamazlar ve başka gece kulübüne transfer olamazlar.

KKTC’ye giriş yapan konsomatrisler giriş tarihinden başlayarak en çok altı ay ülkede kalabilirler. Çıkış yapanlar hakkında yeniden ön izin alınabilmesi, en az iki ay yurt dışında kalmaları koşuluyla mümkün olabilir.

Alayköy’de gece kulübünde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın şüpheli ölümü toplumda infial ve vicdanlarda bazı soruların idare tarafından cevaplandırılması ihtiyacı doğurmuştur. Örneğin, ülkemizde kaç konsomatris vardır? Devlet eli ile Anastasia’ya verilen ön izin tarihinden altı ay geçmiş midir? Konsomatris görev tanımında gece kulübünde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan bir kadın her hafta hastaneye (seks işçiliği/ seks köleliği yapmıyorsa) niye gidip ilgili birimden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor temin ediyor.

Söz konusu yasaya göre, her konsomatris için izin isteminde bulunan gece kulübü sahibinden veya işletmecisinden Muhaceret Dairesinde aylık asgari ücretin yüzde 10 oranında harç alınır. Devlet bu paraya mı muhtaçtır? İnsan hakları ve keza insan ticaretinin yapıldığı hususu devlet tarafından göz ardı edilerek konsomatrislerin başka yerde çalışmaları ve dolaşım hakları engellenmektedir. Devletin, konsomatrislerin zorla çalıştırılmalarına ses çıkarmaması büyük utançtır. Ceza Yasasına göre fuhuş yapmak ve yaptırmak suçtur. Yine insan ticareti suç olmakla birlikte Devletimiz gece kulüplerinde olan bitene göz yummakta ve kendi yasalarını çiğnemektedir.

Devlet, denetleme yapamayacak durumdaysa, kendi yasaları tahtında çalıştırılan insanların güvenliğini sağlamaktan acizse, ülkemizde de suç olan insan ticaretine sebep olacak bir devinim içine girmişse, artık tek çare buraları kapatmaktır.”