BAHAR SANCAR YAZDI…

Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulacak…

Aslında bu cümle bile bazı çevrelerin neden telaşa kapıldığını anlamak için yeterli…

Çünkü mesele sadece enerji değil…

Mesele egemenlik…

Mesele stratejik güç…

Mesele Doğu Akdeniz’de kurulacak olan yeni enerji denklemdir…

…

Türkiye’den KKTC’ye uzanacak doğal gaz hattı, Kıbrıs Türk halkının enerji güvenliği açısından tarihi bir adım niteliğindedir…

Yıllardır yüksek maliyetlerle elektrik üretmek zorunda kalan KKTC için daha ucuz, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı anlamına gelmektedir…

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin rahatsızlığı ekonomik değildir…

Rahatsızlık tamamen siyasidir…

…

Çünkü Rum yönetimi yıllardır dünyaya tek bir mesaj vermeye çalışıyor:

“Kıbrıs'ta tek meşru devlet benim…”

Türkiye ile KKTC arasında kurulan her yeni bağ bu propagandayı biraz daha zayıflatıyor…

Her yeni proje KKTC'nin kurumsal kapasitesini artırıyor…

Her yeni yatırım KKTC'nin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor…

Her yeni adım iki devletli gerçekliği daha görünür hale getiriyor…

İşte Rum tarafını asıl rahatsız eden budur…

…

Bugün Rum basınında çıkan haberlerde dikkat çeken bir ifade var:

“Doğal gaz ve elektrik stratejik ve siyasi öneme sahip projelerdir”

Aslında durumun özeti de budur…

Rum yönetimi bu projeleri sadece enerji yatırımı olarak görmüyor…

Çünkü kendileri de bunun ne anlama geldiğini biliyor…

Bu projeler Kıbrıs Türk halkının geleceğine yapılan yatırımlardır…

…

Daha da önemlisi bu hat yalnızca KKTC için düşünülmüş bir proje değildir…

Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon çok daha büyüktür…

Doğu Akdeniz'de bulunabilecek yeni enerji kaynaklarının ileride Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılabilmesi ihtimali de bu planlamanın içinde yer almaktadır…

Bu da Türkiye'yi bölgesel enerji merkezi yapma hedefinin önemli bir parçasıdır…

…

Rum yönetiminin yıllardır savunduğu enerji politikalarının temelinde Türkiye'yi ve KKTC'yi denklem dışında bırakma anlayışı bulunuyor…

Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımı yapılacak…

Ama Türkiye olmayacak…

Kıbrıs Türkleri olmayacak…

Böyle bir yaklaşımın gerçekçi olmadığı artık çok net görülüyor…

Çünkü coğrafya değişmiyor…

Türkiye bölgenin en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olmaya devam ediyor…

KKTC de bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor…

…

Bugün yaşanan rahatsızlık aslında teknik bir projeye karşı çıkış değildir…

Rum yönetimi bir kez daha siyasi refleks gösteriyor…

Çünkü enerji hattının denizin altından geçecek borularından değil…

O boruların taşıdığı siyasi mesajdan korkuyor…

O mesaj ise son derece nettir:

Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini inşa etmeye devam ediyor…

Türkiye de bu süreçte KKTC'nin yanında durmaya devam ediyor…

Ve görünen o ki Doğu Akdeniz'de yeni dönem artık eski ezberlerle şekillenmeyecek…