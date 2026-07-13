Bahar Sancar yazdı...

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan doğal gaz mutabakatı, yalnızca bir enerji projesinin başlangıcı değildir…

Bu anlaşma, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağların enerji alanında somut bir stratejik yatırıma dönüşmesidir…

Yıllardır yüksek elektrik maliyetleri, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve üretim altyapısındaki sorunlarla mücadele eden KKTC açısından doğal gaz projesi, enerji politikasında yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır…

Türkiye’den deniz altından getirilecek doğal gazın öncelikle Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılması planlanıyor…

Santrallerin sıvı yakıttan doğal gaza dönüştürülmesiyle birlikte daha verimli, daha istikrarlı ve çevreye daha az zarar veren bir üretim modeline geçilmesi hedefleniyor…

Elbette doğal gaz da bir fosil yakıttır. Ancak mevcut fuel-oil ağırlıklı üretim yapısına göre daha temiz ve daha verimli bir seçenektir…

Bu nedenle proje, yalnızca maliyetler açısından değil, çevresel etkilerin azaltılması bakımından da bu proje büyük önem taşıyor…

Enerji maliyetinin düşmesi, sadece vatandaşın elektrik faturasını ilgilendiren bir konu değildir…

Sanayiciden turizmciye, esnaftan çiftçiye kadar bütün sektörlerin üretim giderleri enerji fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir...

Daha uygun ve istikrarlı enerji, KKTC ekonomisinin rekabet gücünü artıracak; yatırım, üretim ve istihdamın önünü açacaktır…

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Projenin bir diğer önemli yönü ise enerji arz güvenliğidir…

KKTC’nin elektrik üretiminde ithal sıvı yakıta bağımlı mevcut yapısı, küresel krizlerden ve fiyat dalgalanmalarından kolayca etkilenmektedir…

Türkiye ile kurulacak doğal gaz bağlantısı, bu kırılganlığı azaltacak ve KKTC’nin enerji güvenliğini güçlendirecektir…

Üstelik hattın çift yönlü akışa uygun planlanması, projenin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğini de gösteriyor…

Bu yaklaşım, Doğu Akdeniz’de gelecekte oluşabilecek enerji denklemleri bakımından Türkiye ile KKTC’ye önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir…

Türkiye, geçmişte su temin projesiyle KKTC’nin hayati bir ihtiyacına kalıcı çözüm üretmişti. Şimdi benzer bir irade enerji alanında ortaya konuluyor…

Bu nedenle doğal gaz projesi günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutulmalı ve toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenmelidir…

Çünkü söz konusu olan yalnızca bir boru hattı değil; KKTC’nin ekonomik geleceği, enerji güvenliği ve Türkiye ile kader ortaklığının daha da güçlenmesidir…

Türkiye’den KKTC’ye uzanacak doğal gaz hattı, denizin altından geçen bir borudan çok daha fazlasıdır...

Bu hat, iki devlet arasındaki dayanışmanın, ortak geleceğin ve güçlü yarınlara duyulan inancın yeni sembolü olacaktır…

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Bu proje, KKTC’nin bölgesel enerji denkleminde görmezden gelinecek bir aktör olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır…

Rum tarafının yıllardır Kıbrıs Türk halkını dışlayan tek yanlı enerji politikalarına karşı Türkiye ile KKTC’nin birlikte attığı bu adım, sahadaki gerçeklerin diplomatik söylemlerden daha güçlü olduğunu göstermektedir...

Doğal gaz hattı, bir yandan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik ağırlığını pekiştirirken diğer yandan KKTC’nin egemen bir devlet olarak ekonomik ve siyasi kapasitesini artıracaktır…

Bu nedenle proje, yalnızca enerji alanında değil, iki devletli çözüm vizyonunun güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme iradesinin somutlaşması bakımından da tarihi bir adımdır…