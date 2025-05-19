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Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

TCG Doğanay denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG Karataş gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açık bulunuyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay denizaltısı ile TCG Karataş karakol gemisi KKTC limanlarını ziyaret ediyor.

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