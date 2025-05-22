Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle doğaya saygı ve gelecek kuşaklara ilham taşıyan özel bir projeyi hayata geçirdi.

Adanın kalbi olarak bilinen Gönyeli Çemberi, bu kez yalnızca araçların değil; doğanın, sanatın ve farkındalığın da merkezi haline getiriliyor.

“Doğanın İmzası” sloganıyla yürütülen projede, çemberin merkezindeki 4 elektrik direğine yalnızca Kıbrıs’ta yaşayan 4 endemik türün görselleri asıldı. Çemberi çevreleyen 4 refüjdeki elektrik direklerinde ise Gönyeli-Alayköy belde sınırlarında yaşam süren 16 farklı bitki ve hayvan türü tanıtıldı.

Bu çalışmayla, adanın kalbinden geçen her bireyin, yaşadığı coğrafyanın sessiz ama hayati 20 üyesiyle buluşması planlanıyor.

Projenin bir diğer dikkat çeken parçası ise çevre bilinciyle yoğrulmuş bir sanat eseri oldu. Yeşil Okullar Projesi kapsamında çocukların topladıkları geri dönüşüm malzemeleri, gönüllü sanatçı Victoria Lazari-Özün tarafından işlenerek, Gönyeli Göleti’ne misafir olan flamingoyu temsil eden ileri dönüşüm heykeline dönüştürüldü.

Sanatçı Victoria Lazari-Özün’ün eseri, 22 Mayıs günü Gönyeli-Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda sergiye sunulurken, 30 Mayıs’ta düzenlenecek Geleneksel Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği’nde düzenlenecek çevre dostu kortejin de simgesi olacak. Ada genelinde büyük ilgi gören bu şenlik, bu yıl doğa ve dönüşüm temasıyla daha da anlam kazanacak.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı:

“22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle belediye olarak farklı bir projeye imza attık. Bu proje ile hem doğamıza sahip çıktık hem de çocuklarımıza, kent kültürüne ve yarının dünyasına anlamlı bir iz bıraktık.

Kıbrıs’a özgü türleri adanın kalbine astık çünkü onlar bu toprakların sessiz mirası.

‘Doğanın İmzası’ sadece görsel bir çalışma değil; doğaya karşı sorumluluğumuzun ve gelecek nesillere olan inancımızın bir yansımasıdır.

Çevre Danışmanımız Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, eserini gönülden ve gönüllü olarak ortaya koyan sanatçımız Victoria Lazari-Özün’e ve bu sürecin her halkasına katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Ayrıca çemberde sergilenen endemik ve yerel türlerin görselleştirilmesine katkı sağlayan, doğaya gönül veren değerli fotoğraf sanatçılarımız Ahmet Gürses, Aktürk Pilancı, Ali Özdinç, Asuman Korukoğlu, Barış Saydam, Birtan Gökeri, Ertaç Cüneyt, Hasan Bağlar, İbrahim Alkan, Kenan Hürdeniz, Okan Ergüler, Sami Tamson’a ve KUŞKOR’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıbrıs’ın doğal zenginliğini karelerine taşıyan bu kıymetli isimlerin emeği, projemizin ruhunu görünür kılmıştır.”