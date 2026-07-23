Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap, Drift NEU Racing Team adına sezonun beşinci ayağında puan mücadelesi vermek üzere yeniden direksiyon başına geçiyor. Her etapta artan rekabetin yaşandığı şampiyonada Riga, hem pilotlar hem de takımlar için sezonun en ikonik ve en tehlikeli virajlarından biri olarak görülüyor.

BETON DUVARLARIN GÖLGESİNDE MİLİMETRİK MÜCADELE

24-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek yarışlara ev sahipliği yapacak Biķernieki Racing Circuit, drift dünyasının en ikonik pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hızla geçilen virajları, beton duvarlara sıfıra yakın mesafede yapılan geçişleri ve hata kabul etmeyen yapısıyla tanınan pist, pilotların cesaretini ve teknik kapasitesini aynı anda test ediyor.

Özellikle yüksek süratle girilen ilk bölüm ve duvarlara santimetrelerle yaklaşılan tandem mücadeleleri, hafta sonunun en dikkat çeken anlarına sahne olacak. Küçük bir hata, yarışın kaderini değiştirebilecek kadar büyük sonuçlar doğurabiliyor.

DRIFT NEU RACING TEAM SAHNEDE

Finlandiya etabını geride bırakan Drift NEU Racing Team, Letonya'da yeni puanlar kazanarak şampiyonadaki yükselişini sürdürmek istiyor. Enver Haskasap, İrlandalı takım arkadaşı Duane McKeever ile birlikte takımını temsil edecek. 1000 beygir gücündeki #535 Nissan Silvia S15 ile piste çıkacak başarılı pilot Enver Haskasap, daha önce deneyim kazandığı Riga pistinde bu avantajını sonuca dönüştürmeyi hedefliyor.

Yüksek hız gerektiren yapısıyla öne çıkan Letonya etabı, Haskasap'ın agresif ancak kontrollü sürüş karakterine uygun parkurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Finlandiya etabının ardından genel klasmanda rekabet daha da sertleşti. İlk sıralardaki puan farklarının azalmasıyla birlikte Letonya Raundu, sezonun en belirleyici yarışlarından biri haline geldi.

Riga öncesinde genel klasmanda liderliği Paweł Korpuliński 278 puanla sürdürürken, James Deane 266 puanla ikinci, Piotr Więcek 258 puanla üçüncü, Conor Shanahan ise 235 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonluk mücadelesinin her yarış yeniden şekillendiği sezonda, Riga'dan çıkacak sonuçların puan tablosunda önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.

HEYECAN DÜNYAYA CANLI YAYINLANACAK

Drift Masters Grand Prix Letonya Raundu, dünyanın dört bir yanındaki motor sporları tutkunları tarafından canlı takip edilebilecek.

Enver Haskasap'ın cuma günü gerçekleştirilecek sıralama turları ile cumartesi günü yapılacak TOP 32 tandem eşleşmeleri, Red Bull TV ve Drift Masters'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye ve KKTC'deki drift tutkunları da temsilcimizin Letonya'daki mücadelesini izleme fırsatı bulacak.