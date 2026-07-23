Serdarlı'da bir evin avlusundaki araç garajının kapısını hasara uğratarak içeri giren zanlıların, garajda bulunan bir çapa makinesi, bir ot biçme makinesi, iki çit kesme makinesi ile iki merdiveni çaldıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında zanlı M.Ş. (32) tutuklandı.

Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde çalışan S.R. (27) ile M.H.K. (34)'nin, iki ayrı bankadan işletmeye teslim edilmek üzere çektikleri 7 milyon TL'nin 3 milyon 400 bin TL'sini işletmeye yatırmayarak tasarruflarına geçirdikleri belirlendi. Polis, S.R.'yi tutuklarken, M.H.K.'nin arandığını açıkladı.

Gemikonağı'nda bir evden 500 Euro ile 110 bin TL'nin çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı T.O.A. (30) tutuklandı.

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında ise bir müşterinin masa üzerinde bıraktığı el çantası ile çanta içerisindeki para cüzdanı, burun spreyi ve üç anahtarın çalınması olayıyla ilgili zanlı O.J.R. (34) tespit edilerek tutuklandı.

Polis, dört ayrı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.