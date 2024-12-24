GÜNDEM ÖZEL

Gündem Kıbrıs’a konuşan Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay, bugün havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bu geceden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin ülkeyi etkisi altına almaya başlayacağını kaydetti.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK!

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini belirten Oktay, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 15-16, dağlık kesimlerde ise 11-13 derece dolaylarında seyredeceğini söyledi.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK!

Periyot süresince rüzgarın güney ve batıdan kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceğini belirten Oktay, 31 Aralık gecesi de dahil sağanak yağmurların etkili olacağını söyledi.

TRODOS’A KAR YAĞACAK

Oktay, Trodos’ta kar yağışının da etkili olacağını dile getirdi.