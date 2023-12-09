Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

09.12.2023 tarihinde, saat 08.35 raddelerinde Dörtyol kontrollü yol kavşağında, kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden Beril Yaren ALKAŞİ (K-24) yönetimindeki ZUC 405 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametine doğru seyir etmek için kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan anayol olan Gazimağusa — Lefkoşa Anayoluna giriş yapması ile, bu esnada Gazimağusa — Lefkoşa Anayolu üzerinde soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Mahmut AYÇİÇEK (E-54) yönetimindeki PE 059 plakalı vinç aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan ZUC 405 plakalı araç sürücüsü Beril Yaren ALKAŞİ ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül MEMİŞ (K-48) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerine müteakip Beril Yaren ALKAŞİ tedbir maksadı ile acil serviste müşahade altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Gönül MEMİŞ ise gögüs kafesinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.