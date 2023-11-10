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Dolar ise 28,35 liradan alınıp, 28,80 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.00 itibarıyla, 30,35 liradan alınan euro 30,80 liradan satılıyor. 34,75 liradan alınan sterlin in satış fiyatı da 35,35 lira olarak belirlendi.

Merkez Bankası rezervleri 128 milyar doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 128 milyar doları aştı

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