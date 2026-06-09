Brent petrol, pazartesi gününü hafif yükselişle kapatmasının ardından varil başına 93 dolar seviyesine doğru düşerken, ABD ham petrolü (WTI) 91 doların altına indi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin şimdilik İran’a karşı ateşkes pozisyonunu koruduğunu ancak Tahran’ın yeniden saldırması halinde karşılık vereceğini söyledi. İran medyası da benzer yönde açıklamalar yaptı.

Çatışmaların yeniden alevlenmesi, Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik daha geniş kapsamlı müzakereleri riske atarken, ABD Başkanı Donald Trump taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Kırılgan bir ateşkes yürürlükte kalmaya devam etse de, Tahran ve Washington tarafından sürdürülen çift taraflı abluka nedeniyle Hürmüz Boğazı fiilen kapalı durumda bulunuyor. Bu durum, küresel müşterilere yönelik ham petrol, yakıt ve doğalgaz sevkiyatlarını ciddi şekilde kısıtlıyor.

Bölgedeki risklerin sürdüğünü gösteren gelişmelerden biri olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde bulunan boş bir petrol tankerinin İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle pazartesi günü ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini X platformunda duyurdu. İsrail ordusu da Yemen’den gelen “şüpheli bir hava hedefini” engellediğini açıkladı.

Trump, pazartesi günü geç saatlerde Güney Carolina Cumhuriyetçilerine yönelik sanal bir seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, ABD’nin önümüzdeki iki hafta içinde İran’a karşı yürüttüğü savaşta “tam zafer” ilan edeceğini söyledi. Trump, Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, çatışmanın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini yineledi.

Ancak ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılsa bile petrol akışlarının normal seviyelere dönmesinin önünde birçok engel bulunuyor. Bunlar arasında Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi, üretimi durdurulan sahaların yeniden faaliyete geçirilmesinin aylar sürebilmesi ve enerji altyapısının insansız hava araçları ile füze saldırılarında aldığı hasarın onarılması yer alıyor.