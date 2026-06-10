Petrol, ABD’nin düşürülen bir Amerikan helikopterine karşılık olarak İran’a yeni saldırılar düzenlemesinin ardından yükseldi. Gelişme, Orta Doğu’da son dönemdeki saldırılarla zaten sınanan kırılgan ateşkesi yeniden tehlikeye attı.

Brent petrol varil başına 93 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 90 dolara kadar tırmandı. Ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

İran ise buna karşılık olarak Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Haberi İran devlet televizyonu IRIB duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X platformunda yaptığı açıklamada, İran’a yönelik “meşru müdafaa saldırılarının” Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, Umman açıklarında bir Apache helikopterinin vurulmasına karşılık verildiği ifade edilerek, “Bu operasyon, İran’ın haksız saldırganlığına karşı orantılı bir yanıttır” denildi.

İran devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası en az altı patlamayla hedef alınırken, dar su yoluna yakın Cask bölgesinde de saldırılar düzenlendi. Trump daha önce yaptığı açıklamada, boğaz üzerinde devriye görevi yürüten helikoptere yönelik saldırıdan Tahran’ı sorumlu tutmuş ve karşılık verileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise son çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını belirtti. İran ordusu da “bölgedeki çeşitli ABD üslerini” hedef aldığını duyurdu ancak ayrıntı vermedi.

ABD’nin yeni saldırıları, bölgedeki kırılgan ateşkesin ve taraflar arasında daha kalıcı bir anlaşma sağlanmasına yönelik müzakerelerin geleceğini riske atıyor. Trump, hafta başında İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırıların yaşanmasına rağmen barış görüşmelerinin ilerlediğini sık sık dile getirmişti.

Öte yandan, Bloomberg’in gördüğü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD’nin ham petrol stokları geçen hafta 9,1 milyon varil azaldı. Resmî veriler tarafından da doğrulanması halinde bu, Eylül ayından bu yana görülen en büyük stok düşüşü olacak. ABD stokları hâlihazırda son dört ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Bu durum, alıcıların Basra Körfezi’nden kaybedilen petrol arzını telafi etmeye çalışması nedeniyle küresel arzın daraldığını gösteriyor.