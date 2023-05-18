Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 2022 yılı Mart ayı içerisinde down sendromlu 21 yaşındaki komşusuna cinsel saldırıda bulunarak tecavüz eden Libyalı Abraham Quoimce Varmie’yi 9 yıl hapse mahkum etti.

Libyalı Abraham Quoimce Varmie’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de belirlendi. Başkan Musa Avcıoğlu, Kıdemli Yargıç Hale Dağlı ve Yargıç Mine Gündüz Serden’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı karar, Kıdemli Yargıç Hale Dağlı tarafından açıklandı.

Kademli Yargıç Hale Dağlı, müştekinin, durumu, bir akrabası ve özel eğitim uzmanına aktarmasıyla ortaya çıkan suçla ilgili sandığa verilecek cezanın, sadece sanığa değil, bu suçlara tevessül edecek başka kişilere karşı da ibret verici olması gerektiği üzerinde durdu. Hale Dağlı, sabıkasız sandığın, avukatı aracılığıyla mahkemeden özür dileyip nedamet getirdiğini, tutuklandığı ilk andan itibaren polise yardımcı olup, davasını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağladığını belirtti.

Dağlı, sanığı kendi ikrarı ve iddia makamı Başsavcılık tarafından huzurlarına aktarılan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Dağlı, konu suçların, yasa koyucu nazarında kamuya zarar verici suçlar olduğuna vurgu yaptı ve yasanın, cinsel ilişkiye rıza göstermeye ehil olmayan zihinsel engelli kişiye cinsel tecavüz suçu için ömür boyu, cinsel saldırı suçu için 4, cinsel taciz suçu için 2 ve KKTC’de izinsiz ikamet suçu için ise 6 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çekti.

Kademli yargıç, konu suçların, toplumda, endişe, huzursuzluk ve tedirginliğe yol açan ciddi, vahim ve yaygın bir suç olduğuna dikkat çekti ve “Yasa koyucu, konu suçlar için ağır ceza öngörür. Burada amaç, cinsel ilişkiye rıza gösterecek duygusal ve yasal yetkinliğe sahip olmayan zihinsel engelli bireylerin korunmasıdır” dedi.

Yargıç, huzurlarındaki olgulara göre sanığın, taşındığı apartmanın alt katında yaşayan ve Whats App isimli uygulamadan mesajlaştığı down sendromlu müştekinin evine yalnız olduğu bir sırada girip, adı edilene cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiğini anlattı. Sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın, uzun süreli hapislik olduğuna kanaat getiren kademli yargıç, müştekinin, sanığın önceden planlayıp işlediği suçlardan ötürü olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Dağlı, tüm durum ve şartları değerlendiren mahkemenin, sanığı, oybirliğiyle suçlu bulup, 9 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi