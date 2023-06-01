Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç beraberinde DP Kadın Kolları temsilcileri ile birlikte Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğine katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklarla sohbet eden Aktunç, etkinlik kapsamında kitap okuma yarışmasında dereceye giren çocukları da tebrik etti.

Aktunç, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca, etkinlik çerçevesinde Ceyhan Özyıldız tarafından gerçekleştirilen öykü ve hikâye dinletisini, etkinliğe katılan çocuklarla birlikte dinledi.

Etkinlik sonrasında basına açıklamalarda bulunan Aktunç, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak hedefinde olduklarını vurguladı. Aktunç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yarınlarımızın umududur. Sevgiyle ve hoşgörüyle bütün çocuklarımıza sahip çıkmak en temel vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Serhan Aktunç konuşmasında 6 Şubat 2023’te Türkiye’deki asrın felaketinde yitirdiğimiz Şampiyon Melekleri Takımı’nın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirterek, “Onlar kalbimizde yaşamaya devam ediyor” dedi.

“SESİNİZ, SÖZÜNÜZ, GÜCÜNÜZ, SÖZCÜNÜZ OLMAYA ADAYIM”

Cumhuriyet Meclisi’nde yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da sesi olacağını kaydeden Serhan Aktunç, “Sesiniz, sözünüz, gücünüz, sözcünüz olmaya adayım. Tek bir vekilin bir şey değiştiremeyeceği şeklindeki inanışa inat, onun aksini ispatlamak istercesine, Meclis kürsüsünü sizin için kullanacağım” ifadelerini kullandı.

Ülkemiz yüksel bir potansiyele ve başarılı bir gençliğe sahip olduğunu söyleyen Aktunç, “Bugünün çocukları, yarının gençleri, bir sonraki günün yöneticileri olacaklar. Onlara kalkınmış bir ülke oluşturmak için var gücümle çalışacağım” açıklamasını yaptı.