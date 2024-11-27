Demokrat Parti (DP), Hasan Tosunoğlu’nun istifasının ardından yazılı açıklama yaptı, iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, eleştirilerin asılsız olduğu vurgulanırken, halkın ihtiyaçlarını önceleyen çözüm odaklı politikalarına kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Demokrat Parti (DP) olarak, Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun istifa kararını üzüntüyle karşılıyoruz .

Açıklama kapsamındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını Kamuoyunun bilgisine getiriyoruz .

Sayın Tosunoğlu’nun, partimizin “sessiz, siyasetsiz ve tavırsız” bir çizgiye kaydığı yönündeki eleştirileri tamamen asılsız ve kişisel görüşlerinden oluşmaktadır.

Demokrat Parti, kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını önceleyen, çözüm odaklı ve yapıcı politikalarını sürdürmektedir. Meclis’te ve toplum nezdinde aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam ederken, bu tür eleştirilerin haksız ve dayanaksız olduğunu ayrıca vurgulamak isteriz.

Partimiz, her üyesinin görüşlerini özgürce dile getirebileceği bir platform bir Siyasi alan sunmuş ve Sayın Tosunoğlu’ da bu imkânları defalarca kullanmıştır .

Ancak, eleştiri yapmanın ötesine geçerek çözüm üreten bir yaklaşımı benimsemek gerekmektedir . Partimizin aldığı kararlar, yalnızca bireysel değil, toplumun geneline hizmet eden bir anlayışla şekillenmektedir.

Demokrat Parti , Sn. Tosunoğlu’nun milletvekili olduğu ve öncesi tüm süreçlerde kendisine her konuda destek vermiştir . Hatta ve hatta ortaya koyduğu belli icraatlarda Kamuoyunun hedefi haline gelmiş olsa da ! haklılığına olan inancımızla partimiz kendisine her zaman hoşgörü ve destekle yaklaştığı da kamuoyunun malumudur.

Demokrat Parti , bireysel çıkar ya da siyasi pozisyon arayışında değil, halkın ve ülkenin yararına çalışmayı ilke edinmiş bir Siyasi yapıdır .

Son olarak, partimizden istifa eden bir milletvekilinin, ki bu istifa yazılı olarak Parti Genel Merkezine iletilmemiştir ! “partili arkadaşlarıyla mücadele etmeye devam edeceğim” gibi ifadeler kullanmasının siyasi ve etik anlamda sorgulanması gerektiğine inanıyoruz.

Bunun arkasındaki gizli duruşun nedenlerinin neler olabileceğini bilmemekle birlikte , sürecin gelişimini Parti Üyelerimizin , Seçmenlerimizin ve Kamuoyunun sağduyusuna bırakıyoruz .

Demokrat Parti, kurulduğu günden bu yana halkın refahını ve ülkenin çıkarlarını gözeterek siyaset yapmaya devam etmiş, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Sayın Tosunoğlu’nun kişisel tercihi olarak gördüğümüz bu kararın, Demokrat Parti’nin halka hizmet etme azim ve kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”