Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bazı internet gazetelerinde yayımlanan seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerine ilişkin haberlere açıklık getirdi.

Bakanlık, söz konusu haberlerde yalnızca Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma şubelerinde yapılan ödemelerin yer aldığını, internet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin ise dikkate alınmadığını belirtti. Bu nedenle verilerin toplam tabloyu yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 108 bin 345 aracın şubelerden, 191 bin 945 aracın ise internet üzerinden olmak üzere toplam 300 bin 290 aracın seyrüsefer harcı ödediği kaydedildi.

Aynı dönemde muayene harcı ödemelerinde ise 38 bin 887 aracın şubelerden, 86 bin 430 aracın internet üzerinden ödeme yaptığı ve toplamda 125 bin 317 aracın muayene harcı ödediği belirtildi.

Gelir rakamlarına da yer verilen açıklamada, seyrüsefer harçlarından toplam 1 milyar 618 milyon 176 bin TL, muayene harçlarından ise toplam 155 milyon 135 bin TL gelir elde edildiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca ülkede kayıtlı toplam araç sayısının 447 bin 592 olduğunu ve bu rakamın yalnızca salon araçları değil, tüm araç türlerini kapsadığını vurguladı.