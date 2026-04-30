Tarım Dairesi Müdürlüğü müfettişleri ile Gazimağusa Belediyesi zabıta ekibi, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren bir işletmenin gıda deposunda denetim yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygunluk yönünden denetlenen işletmeye, uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gıda ürünlerinin güvenilir ve sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde kesintisiz devam edeceği kaydedildi.