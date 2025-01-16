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Evli olan Yavuz, dört çocuk babasıydı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği, Jimnastik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Altan Yavuz, 23 Haziran 1985 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi, 18 Mayıs 1990 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

1968 yılında devlet hizmetine giren Yavuz, üç yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek, özel çalışmaya başladı.

Yavuz için yarın saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Altan Yavuz daha sonra Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.

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