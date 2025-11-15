Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) temsilen TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Tören İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Karşılıklı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan resmi geçit ile tören sona erdi.