Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, tüzüklerin yasaların ya da anayasanın üzerinde olmadığını söyledi. Tüzüklerin değiştirilebilir olduğunu belirten Arıklı, cezasını çeken kişilerin suçlarını ömür boyu taşımak zorunda olmadığını ifade etti.

“Suç işlenmiş, cezası çekilmiş. Bu suçları ebediyen çekmek durumunda değiller. Bu insanlar topluma kazandırılmak durumunda,” diyen Arıklı, söz konusu düzenlemenin bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydetti.

Tüzük değişikliğinin yapılmasının gerekli olduğunu belirten Arıklı, savcılıktan da görüş alındığını söyledi. Savcılığın, değişikliğin yürürlüğe girmesinde hukuken herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde kanaat bildirdiğini ifade eden Arıklı, tüzüğün bu görüş doğrultusunda hazırlandığını dile getirdi.

Arıklı ayrıca basında yer alan farklı bir savcılık görüşüne ilişkin de inceleme yapacağını belirterek, “Sizdeki savcılık görüşü farklı. Gerekli incelemeyi yapacağım,” dedi.