CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

“Düzgün bir sağlık sistemi kurmayı başaramadık” diyen Besim, Sağlık Bakanlığı’nın büyük bir reform gibi yeni randevu sistemini ortaya attığını belirterek bu sistemin vatandaşların sağlığa ulaşmasında büyük sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili çok ciddi planlama gerektiğinin altını çizen Besim, “randevu hatları en az 5 tane olmalıydı, hatlara ulaşılamıyor. Vatandaş aradığı anda Sağlık hizmetine ulaşabilmeli. Geceden sabaha alınan kararlarla bir sistem kurmaya çalıştınız. Kaymakamlıktan E-Devlet şifresi alınması gerekiyor. Çok yaşlı ya da engelli hastalar bu şifreyi nasıl alacak? O insanların sağlığa acil erişimi vardı. Bunun için de insanlara zaman tanımanız gerekirdi” ifadelerini kullandı.

“Bu sistem düzgün muayeneye izin vermiyor”

Doktorların üzerinde büyük bir yük olduğunun da altını çizen CTP Milletvekili Filiz Besim, bu sistemin düzgün muayeneye izin vermediğini savundu. Besim, önce altyapının tamamlanması gerektiğini ardından bu çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Sağlığı siyasete alet ettiniz”

Sağlıktaki sorunların randevu sistemi ile bitmediğini kaydeden Besim, yeni hastanelerin açılmamış olmasını da eleştirdi.

Besim, şunları kaydetti:

“KKTC’de yaşayan insanların kaliteli ve güzel muayenelerde tedavi olmaya hakkı vardır. Girne Hastanesi’ni bitiremediniz, Güzelyurt Hastanesi’ni açamadınız. Tarihler verdiniz, gazetelere manşet oldunuz. Sağlığı siyasete alet ettiniz.