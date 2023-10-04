Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dr. Nevzad Denerel’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Spor Hekimliği polikliniğinde görevini yerine getirirken bir futbol kulübü antrenörü tarafından darp edildiğini duyurdu.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili gerekli yasal girişimler yapıldığı bildirildi.

“SAĞLIKTA ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOKTUR, ŞİDDET VARSA HİZMET YOKTUR!”

Açıklamada, sağlıkta şiddetin önüne geçecek yasal düzenlemeler yürürlüğe girene, güvenlik önlemleri artana ve sağlıkta şiddet son bulana dek mücadelenin her platformda devam edeceği vurgulanırken, “Sağlıkta şiddete toleransımız yoktur, şiddet varsa hizmet yoktur” ifadelerine de yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimler ve sağlık çalışanları fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıyadır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, değişen toplum içinde artan şiddete mesleğimiz insanımıza sağlık vermek olan biz sağlık çalışanları da sıklıkla maruz kalmaktayız.

Geçtiğimiz günlerde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Spor Hekimliği polikliniğinde meslektaşımız Dr. Nevzad Denerel görevini yerine yetirirken bir futbol kulübü antrenörü tarafından darp edilmiş, olayla ilgili gerekli yasal girişimler yapılmıştır. Açıkça belirtmek isteriz ki, şiddete hiçbir şekilde toleransımız yoktur. Şiddet altında hizmet vermek mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sağlıkta şiddete karşı yapılacak yasal düzenlemelerin ivedi sonuçlanması ve meclisten ivedilikle geçirilmesi gereklidir.

Artan şiddet olaylarına nedeni ile hastanelerimizdeki güvenlik tedbirleri artırılmalıdır. Etkin, yetkili ve yeterli güvenlik görevlileri görevlendirilmeli, tedbirler artırılmalıdır.

Sağlıkta şiddetin önüne geçecek yasal düzenlemeler yürürlüğe girene, güvenlik önlemleri artana ve sağlıkta şiddet son bulana dek mücadelemiz her platformda devam edecektir. Tekrar vurgulamak isteriz ki, sağlıkta şiddete toleransımız yoktur, şiddet varsa hizmet yoktur!”