Etkinlik kapsamında yapılan sunumlarda, bilinçsiz sokak sürüşlerinin hem sürücüler hem de toplum için ciddi riskler taşıdığı vurgulanırken, motor sporlarının yalnızca kontrollü pist ortamlarında ve profesyonel eğitimle yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Drift NEU Racing School eğitmenleri, gençlerin hız tutkusunu güvenli alanlara yönlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, driftin sadece lastik dumanı ve hızdan ibaret olmadığını anlattı. Profesyonel driftin; disiplin, teknik bilgi, refleks, araç hakimiyeti ve yüksek güvenlik bilinci gerektiren ciddi bir spor dalı olduğu öğrencilere detaylı şekilde aktarıldı.

Etkinlik boyunca verilen en güçlü mesaj ise netti:“Drift sokakta değil, pistte yapılır.”

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Organizasyon boyunca öğrenciler, profesyonel drift aracını yakından inceleme fırsatı buldu. Aracın motor sistemi, güvenlik donanımları, yarış hazırlıkları ve pist kuralları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Birçok öğrenci ilk kez profesyonel bir drift aracını bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşarken, okul bahçesi gün boyunca adeta küçük bir motor sporları festivaline dönüştü.

DRİFT BİR SOKAK GÖSTERİSİ DEĞİL, DİSİPLİN VE SORUMLULUK SPORUDUR

Drift NEU Racing School Başöğretmeni Juan Kruis Black, gençlerin motor sporlarına olan ilgisinin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, Drift NEU Racing School’un kuruluş amacının da tam olarak bu olduğunu söyledi.

Black açıklamasında, “Drift NEU Racing School yalnızca bir yarış okulu olarak kurulmadı. Bu oluşumun en büyük amacı, gençleri bilinçsiz sokak sürüşlerinden uzaklaştırıp onları güvenli pist kültürüyle buluşturmaktır. Dr. Enver Haskasap da yıllardır motor sporlarına gönül vermiş biri olarak bu ihtiyacı gördüğü için bu pisti hayata geçirdi. Çünkü gençlerin heyecanını bastırmanın değil, onları doğru yere yönlendirmenin önemli olduğuna inanıyor” dedi.

Motor sporlarının disiplin ve sorumluluk gerektirdiğine dikkat çeken Juan Kruis Black, “Bugün öğrencilerimiz sadece güçlü bir drift aracını görmedi; aynı zamanda bu sporun arkasındaki emeği, kontrolü, disiplini ve güvenlik kültürünü de tanıdı. Drift sadece lastik dumanı ya da hız değildir. Profesyonel eğitim, refleks, teknik bilgi ve ciddi sorumluluk isteyen gerçek bir spor dalıdır. Sokaklarda yapılan bilinçsiz hareketlerin önüne geçmenin yolu da gençleri pistlerle, eğitimle ve doğru rol modellerle buluşturmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.