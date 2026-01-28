Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Robofest kapsamında düzenlenecek uluslararası Enjoy AI Drone Cup organizasyonunu adaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, projenin sadece bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, “Bu süreci çocuklarımızın düşünme, üretme ve birlikte başarma kültürünü güçlendiren bir öğrenme aşaması olarak görüyoruz.” dedi.

Masterkids iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında belediye:

Bölgedeki okullara drone futbolu ekipmanları ile takım çalışma alanlarını kazandırdı.

Öğretmenler ve öğrenciler için uygulamalı eğitimleri başlattı.

Eğitimlerin ardından şenlik havasında geçecek turnuvalarla çocukların öğrendiklerini sahaya taşımasını sağlayacak.

18 Takım Sahaya Çıkacak

Belediye sponsorluğunda Drone Futbolu turnuvalarında yer alacak takımlar şöyle:

Gönyeli İlkokulu – 5 takım

Alayköy İlkokulu – 5 takım

Dr. Suat Günsel İlkokulu – 5 takım

Gönyeli SAM – 3 takım

Toplam 18 takım, Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenecek Drone Futbolu müsabakalarında rekabet edecek.

Drone Futbolu’nun yalnızca bir spor değil, aynı zamanda problem çözme, el–göz koordinasyonu, stratejik düşünme, takım çalışması ve özgüven gibi becerileri geliştiren güçlü bir eğitim aracı olduğuna dikkat çeken Başkan Amcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın erken yaşta teknolojiyle doğru şekilde buluşmasını çok önemsiyoruz. Hayal kurabilen, üretebilen ve kendine güvenle yol alabilen bir nesil için çalışıyoruz.”

Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Kıbrıs Robofest çatısı altında teknolojiyle büyüyen yeni bir neslin temellerini atmaya devam ediyor.