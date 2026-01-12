Amcaoğlu paylaşımında,

“Suskunluğum asaletimdendir.

Her LAFA verecek cevabım var elbet.

Lakin bir LAFA bakarım LAFMI diye?

Birde söyleyene bakarım ADAM mı diye?”

ifadelerini kullandı.

Bakanın paylaşımı kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Olgun Amcaoğlu uzun bir süredir asgari ücret konusunda yaptığı açıklamalardan ötürü eleştiriliyor.

Amcaoğlu “Hayat pahalılığı eşitlik ilkesine aykırıdır, herkes alacak” demiş, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise asgari ücret zammının HP’nin altında yapılması sonrası “İstifa edecek misin” diye sormuştu.