Yaptığı paylaşımlar ve özellikle stiliyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini yine yapacağını yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu defa yayınladığı bir video ile herkesi şaşırttı.

Tıvorlu İsmail’le buluştu

Berdan Mardini, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan sosyal medyada fenomeni Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan ile bir araya geldi.

“Aaa Eeee Oooo”

Mardini, Tıvorlu İsmail’in ‘Hep Beraber Yek Du Se Aaa Eeee Oooo’ sözleri ile bilinen ilginç şarkısını birlikte seslendirdi.

Mardini, düet yaptıkları o anları sosyal medya hesabından yayınladı. İkili, sosyal medyada gündem oldu.