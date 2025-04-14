Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yıllık 25,9 milyon sterlinlik kazancıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Simeone'nin bu yüksek maaşı, kulüp yönetimi tarafından maddi bir yük olarak değerlendiriliyor.

Pep Guardiola ve Jurgen Klopp i̇lk üçte

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, yıllık 20 milyon sterlinlik geliriyle ikinci sırada bulunuyor. Liverpool'un başındaki Jurgen Klopp ise 17 milyon sterlinlik kazancıyla üçüncü sırada yer alıyor.​

Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho da listede

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıllık 14 milyon sterlinlik geliriyle dördüncü sırada yer alırken, döneminde Roma'nın başındaki Jose Mourinho 13 milyon sterlinlik kazancıyla beşinci sırada bulunuyor.​

Massimiliano Allegri

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, listede altıncı sırada bulunuyor. Allegri'nin yıllık 12,5 milyon sterlin geliri, Serie A'nın en yüksek maaşlarından biri olmasını sağlıyor.

Thomas Tuchel

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, yıllık 11,5 milyon sterlin kazancıyla yedinci sırada yer alıyor. Tuchel’in Almanya’daki başarılı kariyeri ve Avrupa'daki tecrübesi, maaşını da etkiliyor.

Mauricio Pochettino

Chelsea’nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıllık 10 milyon sterlin ile listede sekizinci sırada bulunuyor. Premier Lig’deki rekabetin yüksek maaşlara yansıdığı bir başka örnek.

Erik ten Hag

Dokuzuncu sıradaki isim, Manchester United’ın hocası Erik ten Hag. Hollandalı çalıştırıcı, yıllık 9 milyon sterlin kazanıyor ve Premier Lig’in en çok kazanan teknik adamları arasında yer alıyor.

Türkiye'den bir i̇sim: Fatih Terim

Listede Türkiye'den de bir isim yer aldı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yıllık 5 milyon sterlinlik geliriyle listede kendine yer buldu.