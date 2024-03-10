Beyaz lahana sarması listede 99. sırada yer aldı.

Hünkar beğendi 70. sırada yer aldı.

Dondurma 39. sırada yer aldı.

Mercimek çorbası listenin 27. sırasında yer aldı

Tombik döner 23. sırada yer aldı.

İşte dünyanın en iyi 10 lezzeti...

10. MANTI, TÜRKİYE

Mantı, baharatlı kıyma harcı ve soğanla doldurulur. Üzerine çoğunlukla yoğurt ve sarımsak sosu eklenerek tüketilir.

İsmini "mantu" kelimesinden alan yemeğin kökeni, 13. yüzyılda göçebe Türk kavimlerine dayanır.

9. CARNITAS, MEKSİKA

"Küçük etler" anlamına gelen Carnitas, Michoacán eyaletinde ortaya çıkan bir Meksika yemeğidir.

8. TONKOTSU RAMEN, JAPONYA

Tonkotsu, yağlı domuz suyu, taze erişte, yumurta ve domuz karnından oluşan bir ramen çeşididir.

7. PAN DE BONO, KOLOMBİYA

Manyok nişastası, peynir, yumurta ve guava ezmesinden yapılan bir Kolombiya ekmeğidir.

6. BUTTER GARLIC NAAN, HİNDİSTAN

Tereyağlı sarımsaklı naan, geleneksel bir Hint gözlemesidir. Un, maya, tuz, şeker ve yoğurttan yapılır.

5. ROTI CANAI, MALEZYA

Malezya ve Endonezya, Brunei ve Tayland gibi ülkelerde pişirilen bir çeşit tavada kızartılmış gözlemedir.

Roti canai hamuru tıpkı katmer gibi tekrar tekrar katlanır, böylece yemek katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç hamura ve çıtır bir dış katmana sahip olur.

4. ŞAŞLIK, RUSYA

Şaşlık kuzu veya dana eti gibi marine edilmiş, şişlenmiş ve ızgarada pişirilmiş et parçalarından oluşan geleneksel bir barbeküsüdür.

3. GUOTIE, ÇİN

Guotie olarak bilinen "Çin jiaozi böreği"nin tavada kızartılmış çeşididir.

Börek tavada kızartılırken az miktarda su eklenerek içinin ve hamurunun buharda pişmesi sağlanır. Böylece dışı çıtır içi yumuşak bir börek elde edilir.

2. PICANHA, BREZİLYA

Picanha, Brezilya'da sıkça tercih edilen ve çok değerli olan taze kesilmiş bir sığır etinden yapılır.

1. NAPOLİ PİZZASI, İTALYA

Napoli pizzası yalnızca birkaç basit malzemeyle ve yalnızca iki çeşitle hazırlanır.

Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates sosuyla kaplanan pizzanın renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiğine inanılıyor.