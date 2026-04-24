Daha önce yapılan affın çalışma iznine bağlı olduğunu hatırlatan Oğuz, bu kez ülkede çok sayıda kayıtsız kişi bulunması nedeniyle farklı bir yöntem izlediklerini söyledi. Yeni düzenlemede, içeride bulunan kişilere herhangi bir çalışma şartı bağlanmadan af getirileceğini belirtti.

“Amaç kayıt dışılığı ortadan kaldırmak”

Kayıtsız kişilerin ülke açısından önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Oğuz, asıl hedefin bu kişileri kayıt altına almak ve iç güvenliği sağlamak olduğunu dile getirdi. “Bu ülkeye artık gelen herkes kayıtla gelecek” diyen Oğuz, polisle birlikte daha etkin bir denetim sürecine girileceğini ifade etti.

“Suçlular kapsam dışı”

Oğuz, düzenlemenin yalnızca muhaceret suçu bulunan kişileri kapsadığını, adli suç işleyenlerin veya deport edilenlerin bu aftan yararlanamayacağını net bir şekilde vurguladı. “Suça karışmış olanın yeri bellidir” diyen Oğuz, affın yalnızca günü geçmiş ve başka suçu olmayan kişiler için geçerli olduğunu söyledi.

“Aile bütünlüğü de gözetilecek”

Yurt dışına yönelik açılım kapsamında, ülkede izne tabi olan kişilerin birinci derece akrabalarının da düzenlemeden faydalanabileceğini belirten Oğuz, öğrenci gibi statülerde bulunanların da bu kapsamda değerlendirileceğini ifade etti.

“Başvuru yapanlar yasal statü kazanacak”

Daha önceki uygulamada yaklaşık 6 bin 700 kişinin başvurduğunu hatırlatan Oğuz, yeni düzenlemede de başvuru yapanların bir asgari ücret ödeyerek 60 günlük izin alacağını ve bu süreçte ülkeye giriş-çıkış yapabileceğini söyledi. Bu sürecin sonunda kişilerin yasal statü kazanacağını belirtti.

Sosyal medyadaki algılara tepki…

Sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Oğuz, affın suçlulara yönelik olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Amaçlarının kayıt dışılığı önlemek ve aile bütünlüğünü sağlamak olduğunu vurguladı.

Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kontrollerin artırılacağını da belirten Oğuz, özellikle evlilik ve çocuk durumlarında aile bütünlüğünün dikkate alındığını söyledi. Muhaceret Affına başvuru için portal sisteminin yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından başvurular için açılacağınıda ifade etti.