İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında, Atatürk’ün yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın ortak değeri olan bir lider olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün özgür, çağdaş ve demokratik bir toplum olarak varlığımızı sürdürebiliyorsak, bunu en büyük vizyoner liderlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. O’nun ilke ve devrimleri, bizlere aydınlık bir gelecek bırakmıştır.”

Oğuz, Atatürk’ün fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyetin temel değerlerini korumak, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Mesajında, Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle andığını belirten Oğuz, “Onun çizdiği yolda ilerlemek, geleceğe olan en büyük borcumuzdur” ifadelerini kullandı.