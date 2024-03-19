Girne Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülen Falyalı Suikast davasında duruşma içinde duruşmalar devam ediyor. Duruşma sırasında tanık kürsüsünde bulunan Tahkikat Memuru Polis Müfettişi Murat Bayram ile Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular arasında gerginlik yaşandı. Özsoylular’ın soruları karşısında öfkesine hâkim olamayan Bayram, “Ne demek istiyorsunuz Cinayet zanlısı mıyım?” diyerek tepki gösterdi.



KANLI SUİKASTIN ÜZERİNDEN 770 GÜN GEÇTİ…

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki evine giderken suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve beraberinde şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma içinde duruşmalar başladı. Bu kapsamda Savcılık tanıklarını dinletmeye devam ederken Savunma Avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular ise sorgulamalarını sürdürüyor.



ŞİDDET İDDİALARI GERÇEK DEĞİL…

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde 27. Duruşmada, Tahkikat memuru Polis Müfettişi Murat Bayram şehadetini aktarmaya devam etti. Bu kapsamda 12 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde yaptığı icraatları aktırırken Musa Çiçek’in ifadesinin baskı altında alındığı iddialarına da yanıt verdi. Bayram kesinlikle şiddet veya baskı olmadığını aktardı.



ÖZSOYLULAR’IN İDDİASI SALONDA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU…

Duruşma içinde duruşmada mahkeme heyetine sunulan video kayıtlarında Musa Çiçek’in video kaydı olay yeri inceleme tarafından çekilen görüntüler kapsamında gösterildi. Kayıtlarda Musa Çiçek isimli Zanlı 3 emare olarak alınan cep telefonu ve atılı kıyafetlerin yerini gösteriyor,” polise yardımcı olmak istiyorum” diyor. Bu videolarda yer alan delillerin videonun çekildiği günden önce Bayramın haberdar olduğunun Savunma Avukatı Özsoylular tarafından iddia edilmesi mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu.



İLGİNÇ DİYALOG…

Mahkemede dikkat çeken diğer bir diyalog ise, Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular’ın, Tahkikat Memuru Murat Bayram’a, “Emarelerin yeri size gösterilirken neden video kaydı alma ihtiyacı duydunuz? Neden giderken öncesi veya sonrasında kayıt yok başlayın diyorsunuz zanlı konuşmaya başlıyor bu videodaki senaryoyu siz kurguladınız?” sorusuna karşılık Murat Bayram’ın, “Ben senaryo kurgulayacak olsam bu şekilde senaryo yazmazdım. Ne demek istiyorsunuz ben cinayet zanlısı mıyım? Bu cinayete yardımcı mı olduğumu mu ima edersiniz?” yanıtı oldu. Bayram’ın yanıtına karşılık Özsoylular, “Şu anda böyle bir iddiam yoktur” cevabını verdi.