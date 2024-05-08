Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de suikasta kurban gitmesi ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma içinde duruşma gerçekleşti…



SARE YEMİNSİZ ŞAHADET VERDİ…

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de suikasta kurban gitmesi ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma içinde yapılan duruşmada sona gelindi. Dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Savunma avukatı Süleyman Özsoylular, zanlı Veysel Sare’nin 17 Şubat 2022 tarihinde verdiği gönüllü ifadesine itiraz etmesi nedeniyle gerçekleşen duruşma içinde duruşmada, savunma makamı zanlı Veysel Sare’nin o dönem avukatı olan Fidan Özkarataş’ı mahkemeye tanık olarak çıkardı. Duruşmada zanlı Veysel Sare de yeminsiz şahadet verdi. Sare 17 Şubat 2022 tarihinde verdiği gönüllü ifadenin gönüllü olmadığını iddia etti.



SAVCILIK MAKAMI PRES YAPTI…

Duruşmada Savcılık makamının “Sanıklarla sizin ifadeleriniz örtüşmüyor” demesi dikkatlerden kaçmadı. Savcılık makamı savunma makamının çıkardığı tanıkların ifadelerinin “Çelişkili” olduğunu ifade ederek, mahkemede ortaya konan iddialar ve yeminsiz beyan arasında birçok tutarsızlık olduğunu söyledi. Öte yandan savcılık makamı, zanlı Veysel Sare’nin yeminsiz şahadetinde dile getirdiği, Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram’a ortaya konan bazı iddialarla ilgili soru sorulmadığını ve bu yönde bir iddia konmadığını söyledi. Savcılık makamının mahkemeye çıkardığı diğer tanıklarına da benzer soruların yöneltilmediğine dikkat çeken savcılık makamı, 17 Şubat 2022 tarihinde Veysel Sare’nin ifadesinin gönüllü olduğunu savundu.



DURUŞMA 9 MAYIS’A ERTELENDİ…

Duruşma içinde gerçekleşen duruşmanın kararı ve Tahkikat Memuru Murat Bayram’ın şahadetine devam edilmesi için dava 9 Mayıs 2024 Perşembe, saat 11.30’a ertelendi.