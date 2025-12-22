Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olguları aktardı. Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde saat 05.35 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.S.’nin yaptığı kaporta ve boya işletmesinde hırsızlık olayı meydana geldiğini söyledi.

Polis, kimliği meçhul şahıs ya da şahısların işletmenin doğu kısmında bulunan alüminyumdan mamul otomatik kapıyı hasar vermeden elektronik fişinden açarak içeriye girdiğini, ofis içerisindeki camdan mamul kilitsiz kapıyı açarak ofise girdiklerini belirtti. Ofis içerisinden 34 bin TL nakit para, 99 bin TL ve 21 bin 500 TL meblağlı iki adet çek yaprağı, bir adet boş çek yaprağı ile yaklaşık 10 bin TL değerindeki çelik kasanın sirkat edildiğini kaydetti.

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelenen kamera görüntülerinde, zanlının elinde poşetle iş yeri civarına geldiğinin, daha sonra ayrıldığının ve bir çöp kutusuna yönelerek elindeki örtüyü atmaya çalıştığının ancak son anda vazgeçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, zanlının evinde yapılan aramada kamera görüntülerinde görülen kıyafetlerin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde eşini Güzelyurt’taki iş yerine bıraktığını, dönüş yolunda aracının arıza yaptığını ve sanayi bölgesindeki iş yerine gittiğini, görüntülerin bu duruma ait olduğunu ve hırsızlık yapmadığını iddia ettiğini aktardı.

Ancak yapılan incelemede zanlının Güzelyurt’a gitmediğinin tespit edildiğini söyleyen polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera kaydının incelendiğini ve zanlının evinin yakınındaki boş bir araziye girip çıktığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, söz konusu arazide yapılan aramada çalınan çelik kasanın üzeri taşlarla örtülü şekilde bulunduğunu, ayrıca bir adet çek yaprağının da ele geçirildiğini ifade etti. Zanlının 2024 yılında işlediği kadına şiddet suçundan teminat altında olduğunu da mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı H.P., kasanın bulunduğu yerin evine yakın bir alan olduğunu, oraya bira içmek için gittiğini ve hırsızlık yapmadığını savundu. Zanlı ayrıca, Güzelyurt’a gitmediğine dair polis beyanına ilişkin olarak bölgeleri karıştırdığını, gittiği yerin Güzelyurt olduğunu sandığını iddia etti.