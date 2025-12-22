Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, kurumun Türk milletinin köklü geçmişini bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak, ulusal kimliğin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türk Tarih Kurumu’nun Kıbrıs Türk halkı açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Öztürkler, kurumun toplumsal hafızayı diri tutan araştırmalarıyla Kıbrıslı Türklerin tarihsel mücadelesinin belgelenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Öztürkler, bu çalışmaların halkın varoluş mücadelesini ve egemenlik bilincini gelecek kuşaklara aktarmada güçlü bir kaynak olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türklerinin tarihsel mücadelesinin kurumun araştırmalarında özel bir yer tuttuğunu ve bu alanda yapılacak çalışmaların daha da yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türk Tarih Kurumu’nun çalışmaları ve Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolü hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda taraflar karşılıklı hediye teatisinde bulunarak, iş birliği ve dayanışma mesajlarını pekiştirdi.