Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir restoran içerisinde 4 Mayıs tarihinde saat 15.00 sıralarında müşteri olarak bir şahıs tarafından sandalye üzerine düşürülen para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen kimlik kartları, sürüş ehliyeti, 300 ABD Doları ve 3 bin TL nakit parayı ile muhtelif eşyalar, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Ç.(E-26) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.