Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.04.2024 tarihinde, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde bir şahıs tarafından düşürülmek suretiyle kaybedilen 6 bin TL değerindeki cep telefonu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu telefonu bularak alıp çaldığı tespit edilen zanlının 19.04.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresi bittikten sonra 2 Şubat 2024’ten itibaren kaçak olarak ülkede kalmaya devam ettiğini belirtti. Polis, çalınan telefonun henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.