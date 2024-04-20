Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, burada yaptığı konuşmada liderliğin ve siyasetle uğraşmanın kolay olmadığını, her bireyin kendisini geliştirmesi gerektiğini, kadınlar için ise siyasetin daha da zor olduğunu söyledi.

Meclis’te temsiliyet noktasında kadınlara kota vermenin yeterli olmadığını belirten Töre, “Görüyoruz ki seçimlerde oy kullanan vatandaşların yarısının kadın olmasına rağmen bu, parlamentoya yansımıyor. Kadınlarımızın kendilerini ifade etmeleri noktasında çok çaba harcaması ve çalışması gerekiyor” dedi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında kadınların önemli görevler üstlendiğini anımsatarak, “Siyasette de kadınlarımız ile birlikte yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.