Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün Düzce-İncirli köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yaklaşık 3 dönümlük kıraç arazi içerisinde bulunan kuru otlar, bir şahsa ait sulama hortumları ve elektrik kablosu yangında zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BİR YANGIN DAHA

Aynı gün saat 16.20 sıralarında Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranda da yangın meydana geldi.

Faal durumdaki mangal içerisindeki kömürlerin baca içinde biriken yağları tutuşturması sonucu başlayan yangında, dört plastik lambiri ve üç gözlü ahşap dolap yanarken, iş yeri duvarları da islenerek zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.