Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerden ayrıldı.

39 yaşındaki oyuncunun adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılmaya devam ediyor.

İspanya basını, Dzeko'nun Real Madrid'in transfer listesinde olduğunu yazmıştı. Bugün de İtalya medyası Dzeko için yeni bir iddia ortaya attı.

Calciomercato'nun haberine göre Bologna, Edin Dzeko'yu transfer listesine ekledi.

Yaşına rağmen oyun içi katkısının çok olmasıyla öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık net 2 milyon euro istediği bilgisi haberde yer aldı.