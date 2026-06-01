Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) yasaları oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun, Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) yasa tasarısına ilişkin raporu okudu. Atun, tasarının oy çokluğuyla komiteden geçtiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’e ilişkin soruyu yanıtlamak için yaptığı konuşmada, “Bu ülkede halkın yararına, özel sektörü destekleyecek, yasalara uygun yapılan bir iş varsa bunun adı ‘peşkeş’ oluyor.” dedi.

Bakan Oğuz, yürütülen tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve halkın sorunlarının çözümü için yapıldığını kaydetti.

Bir yatırımcının kendi arazinin bitişiğindeki arazilere ilişkin Kaymakamlığa müracaatta bulunduğunu belirten Oğuz, ilgili Kaymakamlığın yasa gereği arazilerinin mülkiyet durumunu Tapu Dairesi’ne sorduğunu belirtti. Oğuz, “Başka yapılan bir şey yok. Bakanlığa herhangi bir şey gelmedi. Bir değerlendirme yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

“Tüm sahil” olarak ifade edilmesinin nedeninin tek parselin bütün sahili kapsamasından kaynaklandığını belirten Oğuz, ancak tüm sahilin verilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Oğuz “Bir iş insanının yaptığı yatırım müracaatına peşkeş mi denir?” diye sordu.

Bakan Oğuz’un ardından Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerinde ve ardından madde madde oylama yapıldı. Tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul, ardından Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) yasa tasarısının üçüncü görüşmesini yaptı. Tasarı, 27 kabul, üç ret oyu ile kabul edildi.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan Genel Kurul, yarın denetim göreviyle toplanacak.