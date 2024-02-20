Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş’e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı.

Gündeş’in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen işinsanı sanatçının sahne aldığı mekânlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş’e duygularını yeniden dile getirdi.

Evlenmek istiyor

Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir’e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini şimdilerde ise nikâh masasına taşımaya hazırlanıyor.

Ünlü işinsanının bir an önce evlenmek istediği ancak Gündeş’in yoğun konser programlarını ayarladıktan sonra sade bir törenle evlenmeyi istediği konuşulanlar arasında.

Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai’de yaşıyor, iş için Türkiye’ye geliyor.