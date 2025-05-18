Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Ebru Yaşar, sahne performansıyla adeta mest etti.

Göz kamaştıran sahne enerjisi, dillerden düşmeyen şarkıları ve güçlü sesiyle konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Yaşar, alkışlar eşliğinde sahneden indi. Konser boyunca salonu dolduran dinleyiciler, sanatçının her şarkısına eşlik ederek coşku dolu anlara imza attı.

Les Ambassadeurs’un seçkin atmosferi ile Ebru Yaşar’ın etkileyici sahne duruşu birleşince, müzikle dolu bu özel gece hafızalara kazındı. Etkinlik, Kıbrıs’ta sanat ve eğlencenin en özel adreslerinden biri olan Les Ambassadeurs’un, kültür-sanat alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne sergiledi