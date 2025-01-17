Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen çocuk ebeveynler ve 18 yaş altı evlilikler hakkında bir açıklama yaptı.

Ecevit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız, toplumumuzun geleceğidir. Ancak, 18 yaş altı evlilikler, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen ciddi bir tehdittir. Bu tür evlilikler, yasal olarak çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmektedir.

Erken yaşta evlilik, çocuğun eğitim hakkını elinden alır, toplumsal hayattan kopmasına yol açar ve çoğu zaman aile içi şiddet gibi olumsuz sonuçlarla neticelenir. Çocuklarımızın hak ettikleri güvenli bir ortamda büyümeleri için bu tür durumların önüne geçmek hayati önem taşımaktadır.

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, 18 yaş altı evliliklerin tespiti ve önlenmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek hızlı müdahalelerde bulunuyor, gerekli yasal süreçleri başlatıyoruz. Devlet İstatistik Kurumu’nun verdiği verilerde 14-19 yaş arası doğum sayısı Dünya verilerindeki gibi bir aralıkta sunulduğu için, sanki 18 yaşın altında 61 çocuk doğum yapmış gibi bir algı oluşmuştur.Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.2023 yılında 14-16 yaş arasında bir doğum olayı gerçekleşmemiştir. Bu durumda olan çocuklarla ilgili bilgilerin Polis Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bilgi verilmesi yasal zorunluluktur. Diğer doğum sayıları ise üst yaş grubunu kapsamaktadır.Bu sebeple çocuk yaşta doğum ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’ne herhangi bir bilgi verilmediğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Şunu vurgulamak isteriz ki, topluma düşen en büyük sorumluluk, bu tür istismarları fark ettiklerinde yetkililere bildirmektir. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren ALO 183 İhbar Hattı, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan çocuklara yönelik olarak yapılan ihbarları dikkate alarak, ihbar edilen vakalara müdahele edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına ilgili birimlere yönlendirme yapmaktadır.

Unutulmamalıdır ki çocuk evlilikleri yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur. Her çocuğun oyun oynama, eğitim alma ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı vardır. Çocuklarımızın geleceği, hepimizin sorumluluğundadır.

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, çocuklar her zaman bizlerin önceliği olup, erken yaşta evliliklerin önlenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı korumak ve onların hak ettikleri güvenli bir geleceği sağlamak hepimizin ortak görevidir. "