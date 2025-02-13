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Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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