Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kemal Erdelhun, H.A, E.N'nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Erdelhun ayni tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. P

olis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A'nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve 8 Kasım’da derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı E.A'nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokaktaki adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A'nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, E.A'nın mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu R.E.D ile M.M.B'nın da tutuklandığını ifade etti.

Polis, R.E.D ile M.M.B'nin mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde H.İ.B'nin de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis çavuşu, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan H.A, “Emmi lakaplı şahıs annemin gittiği markete gitti, görüntülü arayıp annemi gösterdi ve eğer bu işi yapmazsan seni de anneni de öldürürüz dedi. Mecbur kaldım, pişmanım” ifadelerini kullandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.